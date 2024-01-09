​Севикян высказался о собрании с Романцевым

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян дал комментарий по поводу собрания с участием Олега Романцева.

Как известно, Романцев в настоящий момент работает в нижегородском клубе в качестве советника.

«Всей команде и мне лично собрание пошло на пользу. Слова, услышанные от Романцева, оставляют большое впечатление и откладываются в голове. Мы знаем, что Олег Иванович будет помогать клубу. Когда есть поддержка такого человека, это очень приятно», - цитирует Севикяна Sport24.

Севикян также отметил большой опыт Романцева и положительную энергетику, которая от него исходила.

«Пари НН» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати турах команда смогла набрать 24 очка, причём 22 из них были заработаны в домашних матчах.