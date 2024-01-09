​«Стыд и позор»: Губерниев оценил нашумевшие слова директора «Оренбурга»

Несколько дней назад спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сделал высказывание, которое стало нашумевшим. Говоря о проблемах новичка команды Хорди Томпсона с законом, Андреев преуменьшил их. «С кем не бывает?» - говорил директор «Оренбурга» насчёт обвинений футболиста в насилии девушки.

Комментарий насчёт слов Андреева дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Это стыд и позор. Я даже комментировать это не хочу. Это просто чудовищно», - цитирует Губерниева Metaratings.

По словам Губерниева, это немыслимо, когда кто-то оправдывает домашнее насилие. Комментатор отметил, что давая комментарии, нужно следить за языком.