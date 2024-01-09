Тарханов оценил громкий трансфер «Зенита»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался по поводу громкого трансфера РПЛ – питерский «Зенит» приобрёл у Палмейраса правого вингера Артура. Контракт с игроком, которому 25 лет, рассчитан до конца сезона‑2026/27, есть опция автоматического продления ещё на сезон.

«Полагаю, «Зенит» очень хорошо изучил футболиста перед тем как его взять. Просто так «Зенит» никого не берёт. Артур должен усилить нападение команды. У них всегда качественные игроки», - говорит Тарханов для «Матч ТВ».

Эксперт предположил, что покупкой Артура питерцы хотят заменить Малкома Филипе, который прошлым летом уехал в Саудовскую Аравию.