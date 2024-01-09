Камоцци уверен, что Сперцян заиграет в любом топ-клубе Европы

Менеджер из Италии Франко Камоцци высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«Сперцян – большой игрок, он сумеет заиграть в любом топ-клубе Европы. Не только в «Ювентусе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущей кампании 23-летний Сперцян появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых восемь раз смог поразить ворота соперников и записал в свой актив четыре ассиста.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с кубанским клубом рассчитано до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сперцяна в 18 миллионов евро.