Дьяков назвал двух российских игроков, которые могут уехать в Европу

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, кто из российских игроков может отправиться в Европу в ближайшее время.

«Есть перспективные ребята — Глушенков, Пиняев. Сказать, что у нас сейчас кто-то готов уехать и быть игроком стартового состава, не могу», — заявил Дьяков «РБ Спорту».

Кроме того, эксперт считает, что в перспективе в европейский клуб может отправиться нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

В нынешнем сезоне вингер «Локомотива» Максим Глушенков принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и сделал девять ассистов. На счету Пиняева два забитых гола и пять результативных передач в 25 поединках за «железнодорожников».