Терёхин: «Зенит» испугался гонки с «Краснодаром» и стал усиливаться»

Экс-футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин оценил трансферную кампанию «Зенита».

В зимнее трансферное окно состав санкт-петербургского клуба пополнил защитник Нино, а также нападающие Артур и Педро.

«Видимо, «сине‑бело‑голубые» испугались гонки с «Краснодаром» и стали усиливаться (смеется). Все‑таки осенний отрезок они играли не так убедительно, но сейчас решили все вернуть на свои места», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, соперникам будет тяжело вести борьбу с «Зенитом» за трофей.

После 18 туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующего «Краснодара» на два зачетных балла.