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​Раскрыта сумма трансфера Арутюняна в «Сочи»

09 Января 2024 • 16:32 Комментировать

«Сочи» договорился о трансфере полузащитника «Пюника» Ованеса Арутюняна. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» раскрывает подробности сделки. Сочинский клуб заплатит за 24-летнего Арутюняна 160 тысяч евро. Армянин подпишет с «барсами» контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Отмечается, что Ованес Арутюнян подпишет контракт с «Сочи» на выходных. Тогда ожидается и официальное объявление.

По данным источника, «Сочи» продолжит работу на трансферном рынке. Одна из задач клуба – подписание качественного нападающего.

Добавим, что «Сочи» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Пюник Сочи трансферы футбола - зима 2024 Ованес Арутюнян ещё теги
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