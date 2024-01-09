​Раскрыта сумма трансфера Арутюняна в «Сочи»

«Сочи» договорился о трансфере полузащитника «Пюника» Ованеса Арутюняна. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» раскрывает подробности сделки. Сочинский клуб заплатит за 24-летнего Арутюняна 160 тысяч евро. Армянин подпишет с «барсами» контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Отмечается, что Ованес Арутюнян подпишет контракт с «Сочи» на выходных. Тогда ожидается и официальное объявление.

По данным источника, «Сочи» продолжит работу на трансферном рынке. Одна из задач клуба – подписание качественного нападающего.

Добавим, что «Сочи» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.