​Агент Селюк прояснил ситуацию с будущим Конате

Агент Дмитрий Селюк, который работает с нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате, высказался о будущем футболиста.

По словам агента, Конате наверняка завершит сезон в Грозном, хотя его действующий контракт рассчитан до лета.

«Конате после Кубка африканских наций присоединится к «Ахмату» и завершит, как я думаю, этот сезон с грозненцами. «Ахмат» на данном этапе решил, что им важнее игрок, чем, допустим, деньги, поэтому Мохамед останется в команде», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк добавил, что Конате хочет помочь «Ахмату» улучшить турнирное положение в Российской премьер-лиге. После первой части сезона команда занимает 13-е место, то есть находится в зоне стыковых игр.

В 22 матчах сезона 2023/2024 Мохамед Конате забил семь голов.