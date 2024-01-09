​Агент Нестора высказался о переговорах с «Зенитом»

Агент Андре Кьюри, который работает с хавбеком «Сан-Паулу» Родриго Нестором, ответил на вопрос о переговорном процессе с «Зенитом».

«В переговорах с «Зенитом» по трансферу Родриго нет прогресса, но они продолжаются. Мы ждём, когда появится определённость», - цитирует Кьюри Sport24.

Родриго Нестору 23 гола, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 9 миллионов евро. Интерес к этому футболисту, если верить информации из прессы, проявляют и клубы из европейских топ-лиг.

«Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.