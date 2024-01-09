​«Это уже не российская команда»: Петржела высказался о бразильцах в «Зените»

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался насчёт большого количества бразильских игроков в команде.

«Я постоянно говорю, что хочу видеть молодых российских игроков в РПЛ. Когда в «Зените» играют бразильцы, это уже не российская команда», - цитирует Петржелу «Чемпионат».

Петржела отметил, что в Бразилии можно найти много талантливых молодых футболистов. При этом он хотел бы, чтобы в составе «Зенита» выступали игроки из России. Петржела напомнил, что в своё время привлёк к основе «сине-бело-голубых» восьмерых игроков дубля, и команда завершила чемпионат на второй позиции.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.