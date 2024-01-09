Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферах питерского клуба.

- Сегодня «Зенит» подписал полузащитника Артура. Линия полузащиты укреплена, или туда еще нужны футболисты?

- И так она была достаточно крепкая. Но формирование команды – это постоянный процесс. Если есть возможность кем-то усилиться, то ни один клуб не откажется от этого. Об этом переходе разговоры шли давно, так что тут все обдуманно. В клубе сочли нужным усилиться этим футболистом.

- Как думаете, почему питерцы опять нацелены на бразильский рынок? На днях в команду перешел защитник Нино.

- Бразильцы – это сильные футболисты. Но те, которые выступают в Европе, наверное, не очень хотят ехать в Россию. А те ребята, которые играют в Бразилии, за неимением предложений из топ-чемпионатов, приезжают к нам.

- Почему взоры питерского клуба не обращены на внутренний рынок: российские футболисты не дают необходимого качества, или они просто дороже стоят?

- Читал чье-то высказывание, что российские футболисты очень дорогие.

- Даже для «Зенита»?

- Отчасти это лукавство. Для питерского клуба нет дорогих и дешевых вариантов, потому что эта команда исходит больше не из цены, а из целесообразности покупки. Если игрок будет очень нужен, то цена не имеет значения. Поэтому команда столько лет побеждает в чемпионате.

- Тогда опять же, почему приобретаются легионеры, а не россияне, ведь в РПЛ играет много сильных футболистов с российским паспортом?

- Видимо, это говорит об уровне наших игроков. Если есть россияне, которые, по мнению руководства, могут бороться за место в составе, они переходят в «Зенит». Наши игроки ведь тоже периодически появляются в «Зените». На данном этапе, видимо, нет такой необходимости.

- Скоро «Зенит» должен объявить о переходе Ахметова, который уже прошел медобследование перед подписанием контракта. Он способен бороться за место в составе?

- Не считаю, что он сильнее тех футболистов, которые сейчас есть в «Зените». Но у сотрудников клуба может быть другое мнение. Наверное, они считают, что он усилит команду. Не скажу, что это плохой футболист. Он крепкий и добротный игрок, но питерцы имеют футболистов не хуже.

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- Может быть, тем самым «Зенит» хочет ослабить состав «Краснодара», который является прямым конкурентом за золото?

- Это тоже не стоит сбрасывать со счетов. Команда усиливает себя и ослабляет соперника. Тут все вместе. Если вы не глупые люди, то для достижения результата будете прибегать к разным способам.

- Сейчас основные трансферные новости приходят именно из «Зенита». С чем связана такая активность питерцев?

- Все, что сейчас происходит в трансферных делах «Зенита», планировалось давно. Решения обдумывались, и клуб давно занимался этими ребятами. И мы видим сейчас результаты. А другие клубы могли начать заниматься трансферами после завершения первой части сезона.

- Получается, новички приходят не потому, что они могут дать результат уже сейчас, раз их покупка планировалась давно?

- Идет усиление конкуренции в составе. У питерцев не получилось завершить этот отрезок чемпионата на первом месте, и это подстегнуло к кардинальным действиям. Усиление необходимо или хотя бы конкуренция, чтобы встряхнуть своих лидеров и заставить их дорабатывать.

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- Если Артур, Нино и Ахметов сядут в запас, можно ли назвать трансферную кампанию успешной?

- Если команда станет чемпионом, то можно. Значит, все делалось правильно. Все делается для того, чтобы команда побеждала. А играют новички или нет – вопрос второстепенный.

Елена Григорьевская