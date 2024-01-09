​Ташуев оценил уровень РПЛ

Рулевой «Факела» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата России в условиях санкций со стороны УЕФА.

По словам Ташуева, без официальных международных соревнований футбольным фанатам не хватает драйва. В то же время наставник «Факела» считает уровень Российской премьер-лиги хорошим.

«Чемпионат России проходит на довольно хорошем уровне. Не скажу, что уровень нашего чемпионата упал. В любой стране национальной чемпионат – самый главный турнир. Проходит на нормальном уровне, с борьбой, хорошими командами и специалистами», - цитирует Ташуева Metaratings.

Отметим, что «Факел» на текущий момент располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.