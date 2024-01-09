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Лепёхин: «Все привыкли, что «Зенит» уходит на зимнюю паузу лидером, а тут такого нет, но ничего страшного» эксклюзив

09 Января 2024 • 15:19 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал трансферную политику «Зенита» в нынешнее зимнее окно.

«Мне трудно судить, переполнен ли состав у «Зенита». Все будет видно только по ходу сезона. Лишние игроки или нет - никто не знает. Может быть, кто-то хочет уйти из команды. Тяжело прогнозировать. В принципе, любой трансфер - это тяжело прогнозируемая вещь. Эффективный трансфер или нет, показывает только время.

Для меня «Зенит» был очевидным фаворитом РПЛ и без зимних трансферов. Ничего особо не меняется. Да, конкуренция есть, но это нормально. Нельзя за 15 туров до конца оторваться на 15 очков. Так что для меня ничего не меняется. Единственное, все привыкли, что «Зенит» уходит на зимнюю паузу лидером, а тут такого нет. Но ничего страшного. Думаю, это лишь вопрос времени. А усиления - нормальная практика для любого клуба. Даже лучшие клубы мира тоже ротируют состав, поэтому в усилениях ничего удивительного нет», - сказал Лепехин

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин
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