​Лучший бомбардир РПЛ может уйти из «Зенита»

Нападающий Матео Кассьерра может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Sport24, интерес к 26-летнему колумбийцу проявляет клуб из Саудовской Аравии. О каком клубе идёт речь, не уточняется.

В ближайшие дни «Зенит» должен получить официальное предложение по трансферу 26-летнего Кассьерры.

В первой части чемпионата России Матео Кассьерра провёл 16 матчей и забил 14 голов. Именно колумбиец сейчас занимает первое место в рейтинге бомбардиров сезона Российской премьер-лиги.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кассьерру в 9 миллионов евро.