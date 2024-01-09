Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» в скором времени может продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

- Если руководство «Краснодара» действительно хочет, чтобы Ивич остался, то нужно продлевать с ним контракт уже сейчас. Я уверен, что немало клубов положило глаз на Ивича. Если его пригласит большой клуб из Москвы или Петербурга, ему не будет смысла отказывать. Я считаю, Ивич уже на сегодня достиг определённых высот в нашем футболе, и чтобы он никуда не ушёл из «Краснодара» летом, ему нужна большая поддержка.

Отвечает за результат в клубе главный тренер. И комплектацию команды тоже должен проводить главный тренер. Клуб должен приобретать тех игроков, которых хочет тренер, а не генеральный директор или спортивный директор. Я не думаю, что в «Краснодаре» сейчас есть специалисты, которые разбираются в футболе лучше Ивича.

Те футболисты, которые приобретались до начала сезона, вряд ли были взяты по желанию Ивича. А кто-то, наоборот, ушёл из клуба вопреки его желанию. Вы посмотрите – Черников, который раньше получал по 5-6 карточек за 10 матчей и регулярно удалялся, играет теперь совсем по-другому. Ивич привил своей команде определённую дисциплину и систему.

Ивич – порядочный человек, он в любом случае будет честно поступать по отношению к клубу и постарается сделать «Краснодар» чемпионом. У него есть большое рвение и стремление добиваться высоких результатов. Но рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Ещё раз повторю: именно сейчас «Краснодару» надо находить с Ивичем точки соприкосновения и продлевать с ним контракт.

Год назад первый контракт с ним подписывали, наверно, с опасениями, как будет и что будет. Подводные течения, скорее всего, до сих пор есть в «Краснодаре». Но клуб должен понимать, что сильного тренера, как и сильного футболиста, нужно переподписывать как можно скорее. Тем более что за шесть месяцев до окончания действующего контракта тренер или футболист может вести переговоры с другим клубом и подписать с ним предварительный контракт. Если «Краснодар» ещё раздумывает над тем, стоит ли ему оставлять Ивича, то я поражен просто, – заключил Стипиди.

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