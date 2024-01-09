Агент Барбоза – о Нино: Очередная хорошая покупка «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о переходе защитника Нино в питерский «Зенит».

Агент отметил, что бразилец стал очередной хорошей покупкой для команды с берегов Невы, и похвалил скаутов «сине-бело-голубых», ведь их работа на рынке очень впечатляет.

«Для российского чемпионата Артур и Нино — топовые игроки. Конечно, им нужно время на адаптацию, но у них есть всё для того, чтобы заиграть в России», - приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Напомним, что 26-летний футболист пополнил ряды питерского клуба в зимнее транферное окно, заключив контракт до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила пять миллионов евро.