Агент Барбоза высказался о переходе Артура в «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о переходе нападающего Артура в питерский «Зенит».

Агент отметил, что вингер является хорошим футболистом, который был одним из наиболее впечатливших нападающих в Бразилии в прошедшем сезоне, поэтому, по его мнению, это хорошее приобретение для «сине-бело-голубых».

«Видно, что петербургский клуб хорошо понимает бразильский рынок. Зачастую в «Зенит» приезжают хорошие игроки с большим потенциалом», - приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Напомним, что Артур подписал контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.