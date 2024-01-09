Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферах питерского клуба.

- Сегодня «Зенит» подписал полузащитника Артура. Линия полузащиты укреплена, или туда еще нужны футболисты?

- Она уже достаточно укреплена. И так у «Зенита» состав один из самых сильных в РПЛ. Но я думаю, на такие меры питерцы пошли, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото. Первый круг показал, что у команды Семака нет явного превосходства. «Зенит» проигрывал «Динамо», «Локомотиву». «Краснодар» тоже может составить ему конкуренцию.

- Вы считаете дело в игроках или, может, в тренерском штабе?

- Не думаю. В любом случае нужно обновлять состав. Поэтому ротация не помешает. Те ребята, которые сейчас не играют, должны ради практики куда-то уходить.

- Как думаете, почему питерцы опять нацелены на бразильский рынок? На днях в команду перешел защитник Нино.

- Это проверенный рынок. Сейчас популярно брать бразильских игроков, сербских, мексиканских. Плюс можно брать ребят на перспективу. А в Бразилии футбол всегда был интересным, и там много рождается звезд.

- Может дело в том, что российские игроки не дают необходимого качества?

- Сейчас уровень легионеров стал ниже. Я не беру «Зенит». Не каждый согласится к нам приехать, потому что здесь нет еврокубков. Не все клубы могут позволить себе сильных иностранцев. А питерцы могут. Они смотрят рынок от 10-15 млн. евро. А кто-то может не больше 5 млн отдать.

- Скоро должны объявить о переход Ильзата Ахметова из «Краснодара», который уже прошел медобследование перед подписанием контракта. Сможет он заиграть в «Зените»?

- Трансфер интересный, но у питерцев много иностранцев на этой позиции. Тот же Мостовой по этой причине не играл. А он футболист сборной. Что касается Ахметова – это креативный парень. Он всегда может принести разнообразие в атакующие действия «Зенита». А так конкуренция, конечно, высокая, и Ильзату будет непросто. Он и в «Краснодаре» не всегда играл. Но моментами хорошо себя проявлял.

- Чем он привлек внимание «Зенита», если не всегда проходил в состав «быков», как думаете?

- Есть перспектива. Это интересный футболист. И трансферная стоимость не высокая – около 800 тыс. евро. Это мало для российского рынка.

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- Получается, он совсем не нужен «Краснодару», раз его отпустили за такие маленькие деньги?

- Он и в «Краснодар» пришел бесплатно, насколько я знаю, и у него были прописаны отступные. Получается, на нынешнем рынке такие игроки стоят больше, и это привлекло питерцев.

- Еще ждете трансферов от «Зенита»?

- Я жду, что они кого-то отдадут, потому что в команде и так перебор игроков. Некоторые просто сидят на лавке. Надо с этим что-то делать. Я переживаю за российских ребят, у которых хороший уровень, но они не выходят на поле.

Елена Григорьевская