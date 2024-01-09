Агент Кравцова рассказал о будущем игрока в «Сочи»

Агент полузащитника Кирилла Крвацова Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента в «Сочи».

«Кирилл начнет сборы вместе с «Сочи», все в рабочем режиме. Его будущее? У него контракт с «Сочи», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт 21-летнего футболиста с сочинской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Кравцов принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее СМИ сообщали, что воспитанник Академии «Зенит» может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.