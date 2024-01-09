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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» готовит трансфер полузащитника

09 Января 2024 • 14:19 Комментировать

Полузащитник сборной Армении Ованес Арутюнян, выступающий на клубном уровне за «Пюник», может сменить команду в зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляет «Сочи». Об этом посредством соцсетей сообщил журналист Грач Хачатрян.

Как стало известно инсайдеру, переход 24-летнего футболиста в стан аутсайдера Российской премьер-лиги будет оформлен в ближайшие несколько дней. В нынешнем сезоне Арутюнян показывает хорошую результативность – на счету хавбека 12 забитых мячей и шесть ассистов в 22 поединках.

«Сочи» провалил первую половину сезона чемпионата России. Южане набрали 11 баллов и занимают последнее место в таблице по итогам 18 туров.

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Пюник Сочи трансферы футбола - зима 2024 Ованес Арутюнян ещё теги
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