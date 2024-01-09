Функционер Лепсая – о Кастаньо: «Это игрок типажа Черникова»

Известный функционер Тимур Лепсая высказался о трансфере полузащитника Кевина Кастаньо в «Краснодар».

Лепсая отметил, что колумбиец является интересным опорным полузащитником, который играет за сборную больше, чем игрок питерского «Зенита» Вильмар Барриос.

«Это игрок типажа Черникова. Латиноамериканцы достаточно техничны, но у меня есть вопросы, сможет ли он разгонять атаки так, как нужно «Краснодару». Но если «быки» искали именно шестого номера, то вариант отличный», - приводит слова Лепсая «Чемпионат».

Кастаньо подписал контракт с «Краснодаром» до конца 2026 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера из мексиканского «Крус Асуля» составила 7,3 миллиона евро.