Ташуев высказался о лучшем игроке РПЛ, упомянув Месси

Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом Российской премьер-лиги. Во время обсуждения тренер привел в пример аргентинца Лионеля Месси, который по уровню превосходит многих игроков.

«Нет яркого футболиста, лучшего по всем направлениям. Есть опытные, иностранцы и молодые, но нет того, кто выделяется. Возьмём, например, Месси, он выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет», - цитирует тренера Metaratings.ru.

По итогам первой половины сезона первое место в РПЛ занимает «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй позиции идет «Зенит» (36), а топ-3 замыкает столичное «Динамо» (32).