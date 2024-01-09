Канищев: «Зенит» попал в зависимость от бразильцев»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о трансферном векторе «сине-бело-голубых», направленном на бразильский рынок.

«Своих нет, они в глубоком запасе, поэтому приходится покупать бразильцев, потому что они хоть как-то друг друга понимают. «Зенит» попал в зависимость, поэтому ещё какое-то время это будет продолжаться», - приводит слова Канищева «Чемпионат».

Напомним, что накануне ряды петербургского клуба пополнил бразильский нападающий Артур. Трансфер форварда обошелся «сине-бело-голубым» в 15 миллионов евро. Контракт с игроком рассчитан до 2027 года.