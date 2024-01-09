Агент Ленини: Я работаю над уходом Кевина из «Краснодара»

Агент полузащитника Кевин Ленини Пьер Фернандес высказался о будущем своего клиента в «Краснодаре».

Агент отметил, что на данный момент нет никаких официальных предложений поп оводу трансфера, но дал понять, что работает над этим.

«Он будет заниматься по программе «Краснодара» до тех пор, пока мы не найдем новый клуб», - приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Контракт 26-летнего футболиста сборной Кабо-Верде с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Ленини за 15 игр смог отметиться одним забитым мячом.