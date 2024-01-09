Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ленини: Я работаю над уходом Кевина из «Краснодара»

09 Января 2024 • 13:36 Комментировать

Агент полузащитника Кевин Ленини Пьер Фернандес высказался о будущем своего клиента в «Краснодаре».

Агент отметил, что на данный момент нет никаких официальных предложений поп оводу трансфера, но дал понять, что работает над этим.

«Он будет заниматься по программе «Краснодара» до тех пор, пока мы не найдем новый клуб», - приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Контракт 26-летнего футболиста сборной Кабо-Верде с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Ленини за 15 игр смог отметиться одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Пьер Фернандес Кевин Ленини ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Бензема может перейти в европейский клуб Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии ​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» США переиграли Швецию и выиграли молодёжный чемпионат мира
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказался о лучшем игроке РПЛ, упомянув Месси
13:36 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Зенит» попал в зависимость от бразильцев»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Ленини: Я работаю над уходом Кевина из «Краснодара»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Генич одним словом отреагировал на смерть Беккенбауэра
13:26 · Россия. Премьер-лига
Функционер Лепсая: «Артур может стать главной звездой РПЛ»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: Мне кажется, с бразильцами у «Зенита» уже перебор
13:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» назвали точную сумму трансфера Артура
13:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Шкурина: С ЦСКА разговоров о продлении контракта не было
12:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Енисея»: Мне интересны Карпин, Каррера, Мостовой, Хенес
12:55 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Если Артур будет много забивать, то руководство «Зенита» совершило подвиг»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Гойкович покинет «Оренбург»
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Капитан на все времена»: «Спартак» почтил память Игоря Нетто
12:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юзепчук близок к переходу в «Химок» слухи
12:12 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Тонио Теклича в «Ахмат» может сорваться слухи
12:08 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о будущем Чистякова в «Зените»
Все новости
Рекомендуем