Функционер Лепсая: «Артур может стать главной звездой РПЛ»

Известный спортивный функционер Тимур Лепсая высказался о переходе нападающего Артура в питерский «Зенит».

Лепсая отметил, что следил за игроком, когда он выступал в «Ред Булл Брагантино», и рекомендовал его нескольким клубам, но он не вызвал никакого интереса, хот его можно было приобрести за 5-6 миллионов евро.

«Если не будет проблем с адаптацией, то для «Зенита» это серьёзное усиление. Артур может стать одной из главных звёзд РПЛ. В «Брагантино» он выглядел ярче Клаудиньо, в «Палмейрасе» тоже выглядел отлично, приходит в «Зенит» в статусе чемпиона», - приводит слова Лепсая «Чемпионат».

По данным СМИ, «Зенит» заплатил за вингера 15 миллионов евро.