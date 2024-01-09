Агент Сафонов: Мне кажется, с бразильцами у «Зенита» уже перебор

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о переходах защитника Нино и нападающего Артура в питерский «Зенит».

Агент считает, что у команды с берегов Невы уже перебор с бразильскими игроками, хотя у них уже есть такой опыт, но, по его мнению, могут возникнуть проблемы, и трех-четырех игроков вполне достаточно.

«Не исключаю, что зимой могут уйти Клаудиньо и Вендел, разговоры об этом ходят уже давно. Что касается Артура, то это явно игрок хорошего уровня, но все будет зависеть от того, как быстро он адаптируется», - приводит слова Сафонова «РИА Новости».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на второй позиции в РПЛ.