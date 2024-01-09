В «Зените» назвали точную сумму трансфера Артура

Александр Медведев, являющийся председателем правления петербургского «Зенит», высказался о подписании бразильского нападающего «Палмейраса» Артура. Руководитель назвал точную сумму сделки.

«Трансфер игрока в «Зенит» составил ровным счетом 15 миллионов евро», - передает слова Медведева «РИА Новости».

Ранее было объявлено, что Артур заключил с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года. В договоре прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.

«Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ после 18 сыгранных туров.