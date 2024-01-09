Агент Шкурина: С ЦСКА разговоров о продлении контракта не было

Агент нападающего Ильи Шкурина Валерий Исаев высказался о том, что его клиент продлил контракт с польской «Сталью».

Агент отметил, что летом у форварда заканчивается соглашение с «армейцами», и он подписал контракт со «Сталью» на один сезон с опцией пролонгации еще на один год.

«Мы с ЦСКА договорились не комментировать момент о компенсации. Этот вопрос стоит задать «армейскому» клубу. Могу только сказать, что с ЦСКА разговоров о продлении соглашения не было», - приводит слова Исаева «РБ Спорт».

Напомним, что 24-летний футболист пополнил ряды российской команды в 2020 году и провел всего 19 игр во всех турнирах.