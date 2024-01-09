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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Если Артур будет много забивать, то руководство «Зенита» совершило подвиг»

09 Января 2024 • 12:55 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о новичке «сине-бело-голубых» - бразильском нападающем Артуре.

«Если Артур будет много забивать, то руководство «Зенита» совершило подвиг. Команда не играет в Европе, поэтому очень сложно уговорить хорошего игрока поехать к нам», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что сумма трансфера Артура с учетом бонусов составит 18 миллионов евро. До перехода в «Зенит» форвард выступал за «Палмейрас».

По итогам 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на два очка.

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