Гойкович покинет «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем защитника уральской команды Ренато Гойковича.

«Как я понял, он не хочет продлевать контракт. Он покинет клуб, скорее всего, летом или уже этой зимой. Посмотрим», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего боснийца с «Оренбургом», за который он выступает с 2020 года, рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Гойкович принял участие в 18 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Защитник дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины в октябре прошлого года.