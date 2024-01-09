«Капитан на все времена»: «Спартак» почтил память Игоря Нетто

Во вторник, 9 января, могло исполниться 94 года легендарному футболисту Игорю Нетто. Пресс-служба столичного «Спартака» почитала память бывшего капитана команды, умершего в 1999 году.

«Великий человек. Легендарный спартаковец. Капитан на все времена. Сегодня Игорю Александровичу Нетто могло исполниться 94 года. Вечная память!» - гласит сообщение пресс-службы «народной команды».

Игорь Нетто является воспитанником академии «Спартака». В составе «красно-белых» он провел 18 сезонов. Вместе с московской командой он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок.