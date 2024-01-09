Трансфер атакующего полузащитника «Трабзонспора» Тонио Теклич в грозненский «Ахмат» может сорваться, об этом сообщает Yomra Sonhaber.

Как сообщает источник, футболиста может перехватить другой турецкий клуба – «Фатих Карагюмрюк». Переговоры находятся в завершающей стадии.

Контракт 24-летнего футболист с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfernarkt оценивает хорвата в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Теклич принял участие лишь в шести играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 161 минуту, и не смог отметиться результативными действиями.