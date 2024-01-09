Агент ответил на вопрос о будущем Чистякова в «Зените»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мыслями о будущем игрока в стане «сине-бело-голубых».

«Останется Дмитрий в «Зените» или нет - будет ясно позднее. Может быть, до, после или во время сборов. Мы не ищем другие варианты, пока нет понимания, насколько клуб готов отпустить футболиста», - передает слова агента Sport24.

Срок действующего трудового соглашения между 29-летним футболистом и петербургским клубом рассчитан до середины 2025 года. В текущем сезоне Чистяков провел восемь матчей за «сине-бело-голубых».