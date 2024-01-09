Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кастаньо высказался о переходе игрока в «Краснодар».

09 Января 2024 • 12:00 Комментировать

Агент полузащитника Кевина Кастаньо Фелипе Аранго высказался о переходе своего клиента в «Краснодар».

«Кастаньо — очень хороший футболист, у него есть все, чтобы добиться успеха в России. Он еще молод, ему есть куда расти. Я уверен, что он будет очень хорошо играть в РПЛ», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний футболист пополнил ряды «быков» в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до конца 2026 года. Сумма трансфера из мексиканского «Крус Асуля», по данным СМИ, составила 7,3 миллиона евро.

 Кастаньо дебютировал за национальную сборную Колумбии в январе прошлого года и провел семь игр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кевин Кастаньо Фелипе Аранго ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Бензема может перейти в европейский клуб Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии ​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»
«Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон» США переиграли Швецию и выиграли молодёжный чемпионат мира
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
12:08 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос о будущем Чистякова в «Зените»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Кастаньо высказался о переходе игрока в «Краснодар».
11:58 · Россия. Премьер-лига
Радченко отреагировал на трансфер Артура в «Зенит»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Волков проведёт вторую часть сезона в «Ленинградце» официально
11:27 · Россия. Премьер-лига
Тедеско высказал мнение о скандале Абаскаля и Бериши
11:21 · Россия. Премьер-лига
Тедеско хочет встретиться со «Спартаком» в ОАЭ
11:19 · Россия. Премьер-лига
Тедеско: Для меня фанаты — самое важное в футболе
11:14 · Россия. Премьер-лига
Тедеско признался, что думает о Федуне
11:08 · Россия. Премьер-лига
Тедеско назвал футболистов «Спартака», которые могли бы заиграть в Европе
10:36 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о трансфере Нино
10:25 · Россия. Премьер-лига
Тедеско – о Джикии: «В моё время он был капитаном»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Эдедем перешёл в «Тобол» официально
10:09 · Россия. Премьер-лига
Тедеско: Я до сих пор остаюсь большим фанатом «Спартака»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Ахметов приблизился к трансферу в «Зенит»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Кальяри» Нандес может продолжить карьеру в России
Все новости
Рекомендуем