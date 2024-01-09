Агент Кастаньо высказался о переходе игрока в «Краснодар».

Агент полузащитника Кевина Кастаньо Фелипе Аранго высказался о переходе своего клиента в «Краснодар».

«Кастаньо — очень хороший футболист, у него есть все, чтобы добиться успеха в России. Он еще молод, ему есть куда расти. Я уверен, что он будет очень хорошо играть в РПЛ», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что 23-летний футболист пополнил ряды «быков» в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до конца 2026 года. Сумма трансфера из мексиканского «Крус Асуля», по данным СМИ, составила 7,3 миллиона евро.

Кастаньо дебютировал за национальную сборную Колумбии в январе прошлого года и провел семь игр.