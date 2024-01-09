Радченко отреагировал на трансфер Артура в «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о переходе бразильского форварда Артура. Сумма трансфера, согласно сведениям СМИ, составила порядка 18 миллионов евро.

«Мы все понимаем, что «Зениту» нужно усиление состава. Клуб имеет возможности, сейчас есть такой регламент. Клубы с возможностями будут усиливаться иностранцами, пока он не поменяется», - приводит слова Радченко «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов после 18 проведенных туров. Подопечные Сергея Семака занимают второе место и отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.