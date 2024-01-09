Защитник «Ахмата» Владислав Волков сменил клубную прописку, об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Отмечается, что 23-летний футболист проведёт вторую часть сезона в «Ленинградце» на правах аренды.

Его соглашение с грозненской командой рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Волков принял участие в шести играх во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Ранее он выступал за «Родину», «Строгино» и «Чайку».

«Ленинградец» выступает в Первой лиге и после 20 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь на три балла.