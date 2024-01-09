Тедеско хочет встретиться со «Спартаком» в ОАЭ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, который ныне занимает пост наставника сборной Бельгии, поведал о том, что хотел бы встретиться с «красно-белыми» на тренировочном сборе в ОАЭ.

«С этим сложно. Сейчас у нас не так много времени, нужно много работать. Но если получится встретиться с ребятами, я буду очень рад», - передает слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».

Доменико занимал пост главного тренера «Спартака» с 2019 по 2021 год. При нем «народная команда» выиграла серебряные медали в сезоне-2020/2021.

В текущем розыгрыше чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в таблице.