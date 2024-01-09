Тедеско: Для меня фанаты — самое важное в футболе

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, который возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год, высказался о том, что активные болельщики «красно-белых» бойкотируют матчи команды.

Специалист отметил, что фанаты для него являются самой важной составляющей в футболе, и считает, что любой команде тяжело играть против «Спартака», когда стадион заполнен до отказа.

«Для меня футбол очень сильно отличается, когда фанатов на трибунах нет. Их отсутствие — это большой недостаток. Мы же играем в футбол для них», - приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Напомним, что активные болельщики приняли решение бойкотировать матчи из-за внедрения Fan ID.