Тедеско признался, что думает о Федуне

Рулевой сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился воспоминаниями о бывшем владельце московского «Спартака» Леониде Федуне.

«Для меня Федун - очень важная фигура. В личных разговорах он поддерживал меня. Самое яркое впечатление о Федуне? У него большое сердце! Каждый раз убеждался в этом, когда мы разговаривали», - передает слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2019 по 2021 год. Под руководством немецкого наставника «народная команда» становилась вице-чемпионом Премьер-лиги в сезоне-2020/2021.

С февраля прошлого года Тедеско занимает пост главного тренера сборной Бельгии.