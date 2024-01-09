Тедеско назвал футболистов «Спартака», которые могли бы заиграть в Европе

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско перечислил футболистов «красно-белых», которые могли бы заиграть в Европе.

«Кто из моего «Спартака» мог бы заиграть в Европе? Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие», - передает слова немецкого специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тедеско занимал пост главного тренера «народной команды» с 2019 по 2021 год. Под руководством немецкого наставника московский коллектив стал серебряным призером Российской премьер-лиги в сезоне-2020/2021.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице.