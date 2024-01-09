Куда пропал один из героев чемпионата мира в России: Черышев пропадает в Серии B

Представители Дениса Черышева заявили, что игрок не будет этой зимой рассматривать возможность перехода в Россию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что он отечественным клубам и не нужен.

Черышев в Россию не хочет

В последнее время ходили слухи, что Черышев может вернуться в Россию. Правда, конкретные клубы, где он мог бы продолжить карьеру, не сообщались. При этом в самой «Венеции», которой принадлежат права на игрока, ранее успели отметить, что готовы обсудить возможность перехода Черышева на правах аренды, но при условии продления текущего контракта. У россиянина соглашение с «Венецией» завершается летом.

Однако представители футболиста поспешили сказать, что сам вингер зимой не собирается никуда переходить. У Черышева действует контракт с «Венецией», и игрок хочет завершить сезон в Италии.

Нужен ли Черышев кому-либо в России?

На самом деле в его услугах потребности особенной и нет. В декабре Черышеву исполнилось 33 года, и лучшие его годы точно позади. При этом и в расцвете сил россиянин всё же не блистал. Он был хорошим игроком, ярко провёл чемпионат мира в России, но в целом нельзя сказать, что он был звездой.

Конечно, во многом раскрыться ему помешали травмы. Будь он здоров, то мог бы построить карьеру лучше. В «Вильярреале» и «Валенсии», когда Черышев был здоров, то играл он ярко. Проблема в том, что травм в карьере игрока было слишком много. А уж Россия точно не лучшая страна для игроков, которые подвержены повреждениям. Хотя по большей части поля перестали быть повсеместной проблемой, всё равно встречаются случаи, когда приходиться играть не пойми на чём.

Однако проблема не только в травмах. Кажется, что Черышев просто уже сдал. При всём уважении к Серии В вряд ли это турнир топ-уровня. При этом Черышев не просто не блистает там, но и вообще не очень много играет, хотя и здоров. В текущем сезоне россиянин появился на поле всего в 8 поединках, лишь однажды вышел с первых минут, а в общей сложности провёл всего 154 минуты. Насколько игрок запаса клуба Серии В готов усилить отечественные команды?

Куда мог бы перейти Черышев?

Если всё же предположить, где бы мог оказаться Черышев, то вариантов не так много. Раньше его связывали с потенциальным переходом в «Зенит», «Спартак» и другие клубы, но сейчас по уровню игры он вряд ли пригодится командам, которые ставят перед собой серьёзные задачи. При этом сейчас нет проблемы лимита на легионеров, так что и насущной необходимости просто взять паспортиста тоже нет.

Наверное, Черышев мог бы пригодиться командам из середины таблицы с учётом его опыта. Однако решительно невозможно представить, что вингер сменит Венецию на условный Воронеж. Кажется, единственным вариантом, где складывается пазл, может быть «Пари НН». В конце концов Черышев родился именно в Нижнем Новгороде, и для клуба это мог быть имиджевый переход. Добавим близость к Москве, что может заинтересовать и самого футболиста. С другой стороны, не очень понятно, зачем «Пари НН» мог бы понадобиться Черышев кроме как с имиджевой точки зрения. В борьбе за выживание он не выглядит необходимым элементом. При этом команда строит проект на продажу игроков, а выгодно реализовать Черышева уж точно не получится.

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Роман Андреев