Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Куда пропал один из героев чемпионата мира в России: Черышев пропадает в Серии B

09 Января 2024 • 16:25 Комментировать

Представители Дениса Черышева заявили, что игрок не будет этой зимой рассматривать возможность перехода в Россию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что он отечественным клубам и не нужен.

Черышев в Россию не хочет

В последнее время ходили слухи, что Черышев может вернуться в Россию. Правда, конкретные клубы, где он мог бы продолжить карьеру, не сообщались. При этом в самой «Венеции», которой принадлежат права на игрока, ранее успели отметить, что готовы обсудить возможность перехода Черышева на правах аренды, но при условии продления текущего контракта. У россиянина соглашение с «Венецией» завершается летом.

Однако представители футболиста поспешили сказать, что сам вингер зимой не собирается никуда переходить. У Черышева действует контракт с «Венецией», и игрок хочет завершить сезон в Италии.

Нужен ли Черышев кому-либо в России?

На самом деле в его услугах потребности особенной и нет. В декабре Черышеву исполнилось 33 года, и лучшие его годы точно позади. При этом и в расцвете сил россиянин всё же не блистал. Он был хорошим игроком, ярко провёл чемпионат мира в России, но в целом нельзя сказать, что он был звездой.

Конечно, во многом раскрыться ему помешали травмы. Будь он здоров, то мог бы построить карьеру лучше. В «Вильярреале» и «Валенсии», когда Черышев был здоров, то играл он ярко. Проблема в том, что травм в карьере игрока было слишком много. А уж Россия точно не лучшая страна для игроков, которые подвержены повреждениям. Хотя по большей части поля перестали быть повсеместной проблемой, всё равно встречаются случаи, когда приходиться играть не пойми на чём.

Однако проблема не только в травмах. Кажется, что Черышев просто уже сдал. При всём уважении к Серии В вряд ли это турнир топ-уровня. При этом Черышев не просто не блистает там, но и вообще не очень много играет, хотя и здоров. В текущем сезоне россиянин появился на поле всего в 8 поединках, лишь однажды вышел с первых минут, а в общей сложности провёл всего 154 минуты. Насколько игрок запаса клуба Серии В готов усилить отечественные команды?

Куда мог бы перейти Черышев?

Если всё же предположить, где бы мог оказаться Черышев, то вариантов не так много. Раньше его связывали с потенциальным переходом в «Зенит», «Спартак» и другие клубы, но сейчас по уровню игры он вряд ли пригодится командам, которые ставят перед собой серьёзные задачи. При этом сейчас нет проблемы лимита на легионеров, так что и насущной необходимости просто взять паспортиста тоже нет.

Наверное, Черышев мог бы пригодиться командам из середины таблицы с учётом его опыта. Однако решительно невозможно представить, что вингер сменит Венецию на условный Воронеж. Кажется, единственным вариантом, где складывается пазл, может быть «Пари НН». В конце концов Черышев родился именно в Нижнем Новгороде, и для клуба это мог быть имиджевый переход. Добавим близость к Москве, что может заинтересовать и самого футболиста. С другой стороны, не очень понятно, зачем «Пари НН» мог бы понадобиться Черышев кроме как с имиджевой точки зрения. В борьбе за выживание он не выглядит необходимым элементом. При этом команда строит проект на продажу игроков, а выгодно реализовать Черышева уж точно не получится.

«Арсенал» в поиске: Кто может усилить команду в зимнее трансферное окно

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Серия В РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Барселона» решила продать Педри - известна цена
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
16:37 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Зенит» испугался гонки с «Краснодаром» и стал усиливаться»
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыта сумма трансфера Арутюняна в «Сочи»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Агент Селюк прояснил ситуацию с будущим Конате
16:21 · Россия. Премьер-лига
​Агент Нестора высказался о переговорах с «Зенитом»
16:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Каррера ответил на вопрос о возможной работе в «Енисее»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​«Это уже не российская команда»: Петржела высказался о бразильцах в «Зените»
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев оценил уровень РПЛ
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ может уйти из «Зенита»
14:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов высказался о будущем Бердыева
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза – о Нино: Очередная хорошая покупка «Зенита»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза высказался о переходе Артура в «Зенит»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова рассказал о будущем игрока в «Сочи»
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» готовит трансфер полузащитника
13:59 · Россия. Премьер-лига
Функционер Лепсая – о Кастаньо: «Это игрок типажа Черникова»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказался о лучшем игроке РПЛ, упомянув Месси 2
Все новости
Рекомендуем