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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной

09 Января 2024 • 12:40 Комментировать (3)

«Оренбург» стал ещё одним клубом, который приютил футболиста с проблемами с законом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» фиксирует тенденцию.

​«Вы так говорите, будто он 20 девушек положил» 

«Оренбург» пополнился футболистом с очень неоднозначной репутацией. Атакующий полузащитник Хорди Томпсон, которого уральцы арендовали у чилийского «Коло-Коло», подозревается не просто в насилии в отношении девушки, но и попытке убийства. Он находился под домашним арестом, но под залог его отпустили.

В «Оренбурге» в этом проблемы не видят. «Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну с кем не бывает?» – прокомментировал ситуация вокруг новичка команды Дмитрий Андреев. Позже он пояснил, что говорил о том, что все допускают ошибки. Однако важнее иное. Тот же Андреев признал, что благодаря проблемам Томпсона с законом «Оренбург» и сумел заполучить его. Иными словами, клуб просто воспользовался ситуацией себе во благо.

Не первый уголовник в России

В последнее время наш чемпионат становится местом, где футболисты с сомнительной репутацией получают возможность играть как ни в чем не бывало. Самый яркий пример – это лидер «Спартака» Куинси Промес. На родине, в Нидерландах, у него большие проблемы с законом. Там и нанесение увечий родственнику, и подозрение в обороте наркотиков. Ситуация настолько серьёзная, что в прошлом году Промес не ездил на сборы со «Спартаком», чтобы не быть экстрадированным, хотя в клубе официально причину не подтвердили.

За «Урал» выступает ещё один нидерландец с криминальным настоящим. В апреле прошлого года Рая Влута приговорили к 2,5 году тюрьмы за то, что он в нетрезвом состоянии на скорости 203 км/ч попал в ДТП, в котором погиб ребенок. Форвард этой зимой в отпуск ездил в Гану – в страну, которая не обязана выдать его властям Нидерландов.

На их фоне Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отсидели за побои, выглядят образцами порядочности, конечно.

Проблемные игроки становятся тенденцией

Сейчас в Россию качественных игроков заманить крайне сложно по понятным причинам. В этой ситуации отечественные клубы начинают пользоваться всеми возможными вариантами. Не зря в «Оренбурге» признали, что проблемы Томпсона с законом помогли клубу его заполучить. Действительно, тот самый Дон, с которого выдачи нет, разрастается до территории всей России в плане футбола. Тем более что в нашей стране отсутствует как таковой институт репутации. Как сказал Андреев, «ну с кем не бывает?»

Откровенно говоря, эта тенденция не очень радует. Нет ничего хорошего в том, что в Россию начинают съезжаться футболисты с проблемами с законом. Пожалуй, объяснять причину не стоит, это слишком очевидно.

Помимо прочего, ведь есть даже чисто футбольная проблема. Прямо сейчас это не так важно. Однако все мы ждём, что Россия вернётся в еврокубки. Что будут делать наши клубы, когда это случится? «Спартак» не будет брать Промеса на выездные матчи? А Влута и Томпсона не будут рассматривать клубы, у которых будет цель выступать в таких турнирах?

В общем, попытка достижения сиюминутных результатов за счёт сомнительных игроков выглядит не очень хорошей идеей. И хотя в России института репутации нет, но для остального мира он важен.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Оренбург РПЛ Рай Влут Квинси Промес Хорди Томпсон ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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TEREX
09 Января 2024 в 13:43
пара в рэпээли шконки ставить..)) внатуре..абзац..))
ингерман
09 Января 2024 в 13:39
ай каков попец таков и... приходец.. кхе-кхе..
KLINSMANN
09 Января 2024 в 12:57
ппц как страшно)
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