Тедеско – о Джикии: «В моё время он был капитаном»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, рассказал, кого считает самыми талантливыми российскими футболистами из своей команды.

Итальянский специалист выделил Наиля Умярова и Павла Маслова, а также опытных Александра Соболева, Романа Зобнина и Георгия Джикию, который на данный момент потерял место в стартовом составе «красно-белых».

«О нынешнем времени мне сложно судить. А в мое Джикия был капитаном. То есть вы понимаете, насколько он был важен для нас?» - приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Итальянец возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.