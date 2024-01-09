Полузащитник «Пари НН» Эссьен Эдедем стал сменил клубную прописку, об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

25-летний нигерийский футболист пополнил ряды костанайского «Тобола» на полноценной основе.

Напомним, что Эдедем перешел в российский клуб минувшим летом, заключив контракт до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне опорный полузащитник принял участие в 11 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тобол» стал победителем Кубка Казахстана и пробился в квалификацию Лиги Европы.