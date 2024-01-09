Тедеско: Я до сих пор остаюсь большим фанатом «Спартака»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о работе в России.

38-летний специалист возглавлял «Спартак» на протяжении двух лет.

Итальянец отметил, что до сих пор остается большим фанатом московского клуба, к тому же он рассказал, что у него осталось много хороших воспоминаний.

«Что пожелаю болельщикам «Спартака» в новом году? Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку», - приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

В феврале прошлого года Тедеско возглавил сборную Бельгии и вывел ее на чемпионат Европы, который состоится в Германии в этом году.