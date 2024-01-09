Ахметов приблизился к трансферу в «Зенит»

Петербургский «Зенит» близок к подписанию полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Иван Карпов, игрок уже прошел медицинское обследование в стане «сине-бело-голубых». О переходе будет объявлено сегодня, 9 января.

Как информирует источник, Ахметов подпишет с петербургским клубом контракт на два с половиной года с возможностью пролонгации на сезон.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 21 поединке за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его рыночный ценник – три миллиона евро.