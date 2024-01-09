Полузащитник «Кальяри» Нандес может продолжить карьеру в России

Агент полузащитника Наитана Нандеса Пабло Бентакур высказался о будущем своего клиента в итальянский команде.

Агент отметил, что были получены предложения от клубов из России, Италии, а также бразильского «Интернасьонала».

«Кроме того, один из тренеров клуба английской премьер-лиги заинтересован в игроке. Речь идёт о переходе в июне», - приводит слова Бентакура Ovacion.

Контракт 28-летнего уругвайца с «Кальяри» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бентанкур принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.