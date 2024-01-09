Петербургский «Зенит» не подпишет боснийского полузащитника Раде Крунича. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

30-летний футболист в настоящий момент защищает цвета «Милана». Трудовое соглашение опорника с «россонери» рассчитано до середины 2025 года. Цвета итальянского коллектива Крунич защищает с июля 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии боснийский хавбек провел десять поединков за миланскую команду. Крунич не отметился голевыми действиями, получив три желтые карточки.