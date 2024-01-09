Тедеско оценил конкуренцию в РПЛ

Немецкий специалист Доменико Тедеско, имеющий опыт работы в московском «Спартаке», поделился мнением об уровне конкуренции в Российской премьер-лиге.

«В РПЛ непросто побеждать. Трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат». В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось - пришли игроки, которых я не знаю. Мне трудно судить», - передает слова наставника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Доменико занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2019 по 2021 год. Под руководством специалиста «Спартак» стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/2021. В настоящий момент Тедеско возглавляет сборную Бельгии.