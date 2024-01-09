Тедеско оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

Бывший наставник московского «Спартака», а ныне главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о шансах «красно-белых» на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Спартак» может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть», - рассказал немецкий специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

После 18 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь очков. В первом матче РПЛ после перерыва москвичи встретятся с петербургским «Зенитом».